La selecció argentina es trobarà aquesta matinda amb un Perú ferit, tant en el camp esportiu per haver sumat només un punt de nou en les tres primeres jornades de les eliminatòries sud-americanes de Catar 2022, com en el social, en no haver tancat encara la greu crisi política i social que sofreix. Al davant, el Perú tindrà una selecció argentina que a penes ha deixat escapar dos punts dels nou que s'han disputat amb Leo Messi de gran referent.