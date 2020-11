El partit corresponent a la novena jornada de l'Eurolliga entre el Barça i l'Olympiacos que s'hauria de disputar dimecres al Palau Blaugrana està ara mateix enlaire per dos casos positius per covid-19 en la plantilla grega. Ambdós casos són asimptomàtics i es troben aïllats en el seu domicili, però això fa que el partit entre catalans i grecs sigui una incògnita. En una setmana, on els de Jasikevicius també visitaran Crvena Zvezda de Belgrad, divendres.