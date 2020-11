Joan Mir, nou campió del món de MotoGP

El pilot mallorquí Joan Mir (Suzuki) s'ha convertit aquest diumenge en el nou campió del món de MotoGP després d'acabar setè en la cursa de MotoGP del Gran Premi de la Comunitat Valenciana, penúltima cita del Mundial de motociclisme, un resultat que li ha permès sumar els punts necessaris per garantir-se el títol de matemàticament.

Amb 23 anys, el balear, campió del món de Moto3 al 2017, ha fet front amb maduresa a la pressió com a líder de la general i ha aconseguit el màxim premi del motociclisme en el seu cinquè any al Mundial. Sis temporades van trigar tant Valentino Rossi com Marc Márquez a ser campions de la categoria regna.

Tot això en un campionat marcat per la pandèmia de coronavirus i, per descomptat, per l'absència del campió defensor, Márquez, a qui una inoportuna lesió d'húmer li ha impedit lluitar pel seu novè títol i setè de MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 i 2019).

Aquesta és la classificació per ara, amb el gironí Maverick Viñales en quarta posició (en la carrera d'avui ha quedat desè):

1. Joan Mir | 162 punts

2. Fabio Quartararo | 125 punts

3. Alex Rins | 125 punts

4. Maverick Viñales | 121 punts