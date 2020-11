Càstig per al Banyoles al Narcís Sala per un gol a dos minuts del final

Càstig per al Banyoles al Narcís Sala per un gol a dos minuts del final ue sant andreu/josé raúl gonzález

El Banyoles segueix sense sumar cap punt a la classificació després d'encaixar ahir la tercera derrota consecutiva al Narcís Sala. Els de Pitu Batlle van aconseguir frenar l'atac del Sant Andreu amb una bona posada en escena a la primera part, però el conjunt quadribarrat va millorar a la segona i va castigar amb un gol in extremis que deixava sense premi el treball dels banyolins.

Tot i la bona ratxa del rival, amb un ple de victòries, el Banyoles esperava marxar cap a casa amb alguna cosa més que sensacions positives. Els jugadors de Pitu Batlle van sortir amb les idees clares i decidits a plantar cara al Sant Andreu. A la primera mitja hora de joc no van passar gaires coses. Els de Mikel Azparren intentaven fer-se amb la possessió per començar a dominar, però els banyolins ho impedien ben arreplegats al darrere. Al 32, Gispert va topar amb la tanca defensiva desaprofitant una falta directa a la mitja lluna de l'àrea. Seguien avançant els minuts sense ocasions clares i el joc travat. Els locals van haver de fer el primer canvi abans del descans per una lesió de Kuku.



Un altre gol a la segona part

A la represa, el Banyoles va tornar a caure amb la mateixa pedra. Turón va provar sort amb un cacau als núvols, mentre que el Sant Andreu també va avisar amb un cop de cap de Lanzarote. Els banyolins van plantar cara a un rival amb millor versió respecte al primer temps. Sense aconseguir inquietar Bartrina, el cop dur va arribar al 88 amb una rematada de Víctor directa al fons de la xarxa.