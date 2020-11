Quart-Consell i Ademar-Bisbal per arrencar per fi la Lliga EBA

Ara sí que va de de debò. Després d'un parell d'endarrareriments en l'inici de la competició, de dues jornades suspeses i d'un canvi de calendari i de grups, el Quart Germans Cruz i el Sol Gironès Bisbal Bàsquet debuten aquest cap de setmana a la Lliga EBA. L'equip del Gironès rebent aquesta tarda el Consell Air Europa balear al seu pavelló (16.30) i els empordanesos demà a Badalona contra el Maristes Ademar (18.00). La intervenció del president de la Federació Catalana, Ferran Aril, amb un parell de reunions telemàtiques amb els clubs catalans de la categoria va acabar desencallant una competició que corria perill de no jugar-se amb un nou protocol que inclou grups de només set equips i proves de coronavirus a tots els jugadors abans de cada jornada.

Amb les modificacions en el sistema de competició, el bàsquet gironí es queda sense derbi a Lliga EBA perquè el Quart ha anat a parar en el subgrup C-4 amb el Consell Air Europa mallorquí, l'Almozara aragonès, el Lliçà d'Amunt, el Mataró, el Granollers i el Mollet; mentre que La Bisbal ha anat a parar al grup C-5 amb amb Sant d'Antoni d'Eivissa, Moncayo aragonès, Badalonès, Maristes Ademar, Mataró Maresme i Joventut de Badalona B.

Amb Carles Ribot consolidat a la banqueta, el Quart ja té molta experiència a la categoria com a club i, també, per les hores de vol en la competició de jugadors com Jordi Bataller, Pau Vila o Xavi Costa. En canvi, per al Bisbal Bàsquet el partit de demà a La Plana de Badalona serà la seva estrena en una categoria FEB. «Per a nosaltres és una experiència, el nostre partit en la categoria que, amb la reformulació, serà només amb dotze jornades i molt poc marge d'error des del principi; però penso que estem preparats després d'una pretemporada llarga», explica el seu tècnic Cesc Senpau.