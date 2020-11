El Barça té prohibit fallar més

El Barça i Betis s'enfronten aquest dissabte al Camp Nou en un duel en què els blaugranes no tenen excuses després de sumar només dos punts dels últims dotze en Lliga. Sense marge per encadenar la que seria la cinquena ensopegada consecutiva en la competició regular, els de Koeman reben un conjunt bètic que, després de dues derrotes consecutives davant la Reial Societat i l'Atlètic, van aconseguir contra l'Elx un triomf de reafirmació en la idea de Pellegrini.

Els blaugranes no guanyen a La Lliga des de l'1 d'octubre, quan van golejar el Celta (0-3) i des de llavors acumulen una ratxa de quatre partits sense conèixer la victòria, amb dos empats (1-1 contra el Sevilla i un altre 1-1 contra l'Alabès) al principi i al final d'aquest cicle, i dues derrotes entre mitjanes davant de dos equips madrilenys: el Getafe (1-0) i Madrid (1-3). Encara que el seu joc ha estat, per moments, força millor que aquests resultats i durant aquest període també han sumat tres victòries en tres partits a la Lliga de Campions, el Barça necessita urgentment una victòria convincent en el torneig domèstic per no allunyar-se més de la part alta.

I és que l'equip blaugrana és ara mateix dotzè a la classificació, a 9 punts del líder, la Reial Societat, i a 8 de l'etern rival, el Madrid, encara que amb dos i un partit menys, respectivament. Sense els lesionats Umtiti, Araujo i Coutinho, la bona notícia per a Koeman és la recuperació del porter Ter Stegen, que va reaparèixer amb una gran actuació dimecres passat a la Champions, després de tres mesos de baixa per una operació de genoll i que demà debutarà aquesta temporada a la Lliga.

En ple debat sobre el moment de forma i la motivació de Leo Messi, l'entrenador del Barcelona tornarà a apostar pel seu onze tipus, en què segurament torni a veure poques variacions. La més segura és el retorn a l'eix de la defensa de Lenglet com a parella de Piqué. A davant, l'única novetat podria ser la titularitat de Dembélé en detriment de Griezmann, fet que obligaria Koeman a redefinir a l'atac, amb el francès entrant per banda dreta, Pedri com a extrem esquerre, Messi com a mitjapunta i Ansu Fati com a fals 9.

El Betis de Pellegrini, per la seva banda, arriba al Camp Nou amb la intenció de donar continuïtat a la seva millor versió amb un onze amb mínimes variacions. L'absència de Nabil Fekir és la novetat més destacada dels andalusos que arriba amb l'amenaça de l'exblaugrana Cristian Tello, en un gran estat de forma. El vallesà formarà el trident atacant amb Joquín i el paraguaià format a La Masia, Tony Sanabria. Per darrere, Canales guiarà ofensivament l'orquestra mentre que Guido Rodríguez serà l'encarregat de frenar el joc del Barça.