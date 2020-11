El virus afecta el Granada de futbol i diversos clubs ACB

? El partit Burgos-UCAM Múrcia de la Lliga Endesa que s'havia de jugar avui ha tornat a ser ajornat perquè el conjunt local encara té jugadors afectats per la COVID-19. El virus continua assotant amb força l'esport i, per exemple, dilluns el Joventut anunciava quatre positius i l'Andorra, cinc. Els seus partits europeus han quedat ajornats. Per la seva banda, el defensa del Granada CF Jesús Vallejo i dos membres del cos tècnic també estan infectats i es troben ja aïllats als seus respectius domicilis. En clau gironina, el Bàsquet Girona ja té ajornat el partit de divendres a la pista de l'Osca, pels positius a l'equip local, i el Llagostera, amb quatre casos, difícilment podrà visitar el camp del Lleida.