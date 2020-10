L'Ajuntament de Figueres demana a la Unió que aturi les seves activitats de base

La continuïtat dels entrenaments a l'Estadi Municipal de Vilatenim per part de la Unió Esportiva Figueres ha rebut la resposta de l'alcaldessa de la ciutat poques hores després. Agnès Lladó ha fet arribar una carta al club sol·licitant l'aturada de l'activitat no professional per les preocupants dades epidemiològiques de Figueres i l'Alt Empordà.



L'alcaldessa ha instat al club a considerar un canvi en la decisió de continuar amb els entrenaments de la base que va adoptar ahir, justificant-ho amb un paquet de mesures addicionals per la potestat de decidir segons el conveni de cessió d'ús privatiu del 2015. «Creiem que un club centenari com el seu, què té la medalla d'Or de la ciutat ha d'estar al costat d'aquesta quan la situació ho demana», argumenta Lladó en l'escrit per posar l'accent en «l'aturada dels entrenaments infantils que mouen a centenars de nens de la comarca».



A més, a la carta dirigida a l'entitat que presideix Narcís Bardalet, Agnès Lladó apunta que «són els professionals sanitaris els que ens demanen reduir les relacions socials i baixar el ritme de tot allò que no sigui imprescindible».