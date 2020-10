La Unió Esportiva Figueres continua l'activitat a l'Estadi de Vilatenim

La Unió Esportiva Figueres ha decidit no aturar els entrenaments de la base i el primer equip a l'Estadi de Vilatenim, tot i el tancament de les instal·lacions esportives municipals decretat per l'Ajuntament de Figueres. El club no seguirà el decret emparant-se en el conveni de concessió signat, convertint-se en l'única entitat esportiva en actiu fent ús d'equipaments municipals.



El greuge comparatiu ha provocat el malestar dels altres clubs del municipi, ja que han frenat en sec les seves activitats seguint el decret aprovat per l'alcaldessa Agnès Lladó. Les entitats afectades no descarten programar protestes i actes simbòlics per denunciar una situació que consideren «desigual», poques hores després que La Jonquera, Castelló d'Empúries o l'Escala, en paral·lel, hagin decidit tancar també estadis, pavellons i piscines.



La Unió ha publicat un comunicat especificant la decisió, després de suspendre de forma preventiva la programació de diumenge i dilluns. El club ha impulsat els entrenaments a porta tancada i l'ús obligatori d'una declaració de responsabilitat signada prèviament com a mesures compensatòries per mantenir la seva activitat.





?? Comunicat del club



1. Obligació d'omplir una declaració responsable per entrar al recinte per part dels jugadorxs.

2. Entrenaments a porta tancada.



Podreu trobar la declaració responsable aquí:https://t.co/8pEMbPpUkY pic.twitter.com/2pU0FnAxAm — UE Figueres ?? (@UEFigueres) October 26, 2020

ATENCIÓ ?



??Noves mesures per frenar els contagis de la COVID-19



???Tancament de zones comunes de parcs

???Tancament de parcs infantils

???Tancament de teatres

???Tancament equipaments esportius municipals pic.twitter.com/AX92nns7yG — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) October 25, 2020

ja que milita en una competició d'àmbit nacional. L'equip, que va haver d'ajornar el partit a domicili contra la FE Grama per un cas positiu a la plantilla, recuperaria el duel demà dimecres (19h) i l'activitat habitual si no es detecta cap nou cas.Anteriorment,, en un paquet de mesures per frenar els contagis i l'expansió de la COVID-19 a la ciutat. La clausura va anar de la mà amb el tancament de parcs infantils, teatres, jardins i la suspensió de les activitats culturals.Així doncs,, una decisió que ha desembocat en el clam d'altres entitats de la ciutat, com per exemple el C.E. Juncària o la Marca de l'Ham en l'àmbit del futbol,davant la possibilitat que només un dels clubs de la ciutat pugui fer ús de les instal·lacions esportives, tot i les restriccions municipals vigents.