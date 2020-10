Bartomeu i la seva junta es neguen a dimitir i posen la moció a mans del Procicat

La junta directiva presidida per Josep Maria Bartomeu ha decidit mantenir-se en el càrrec, després de la reunió que es va celebrar ahir, i esperar les directrius del Procicat, el pla de protecció civil de la Generalitat de Catalunya que determina les normes per gestionar la pandèmia, sobre la data de la moció de censura abans de prendre cap tipus de decisió al respecte.

Així ho va confirmar el president de l'entitat, Josep Maria Bartomeu, que va anuncuar al mateix temps que la directiva tornarà a reunir-se un cop conegui la resolució. Per complir els estatuts de l'entitat, el referèndum hauria de celebrar-se entre els dies 1 i 2 de novembre, però perquè això sigui possible hauria de convocar-se abans de les 12 de la mitjanit de demà. L'opció de la directiva és que la consulta se celebri els dies 14 i 15 de novembre. «Si el vot ha de ser el dia 1 i 2, és impossible fer la logística perquè es voti a 21 seus», es va justificar Bartomeu, qui al mateix temps es mostrava taxatiu sobre la possibilitat de deixar el càrrec. «En cap moment m'he plantejat dimitir», va sentenciar.



Crítiques al VAR

La continuïtat de Bartomeu i la seva junta, així com la moció, no van ser els únics temes que es van tractar ahir. La directiva considera que el VAR «no s'ha aplicat amb els criteris d'ètica i equitat indispensables», fent referència sobretot a l'últim partit contra el Reial Madrid, quan un penal assenyalat a instàncies del videoarbitratge va suposar trencar la desigualtat del clàssic. «Davant dels fets esdevinguts arran de l'aplicació del VAR en el transcurs del partit de dissabte passat contra el Reial Madrid, la junta vol reiterar la seva confiança en el VAR com a eina tecnològica per ajudar la tasca arbitral però, al mateix temps, el seu més absolut desacord en relació amb els criteris d'aplicació i d'interpretació que s'han utilitzat en aquests últims mesos», va expressar el portaveu, Josep Vives.

Es considera també que «davant de situacions de joc idèntiques o molt semblants», el VAR no s'ha aplicat amb els criteris d'ètica i equitat indispensables, cosa que ha suposat «un perjudici greu per al Barcelona, en benefici dels seus rivals més directes».