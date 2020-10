El Barça, sense Coutinho ni Piqué, visita un Juventus amb la baixa de Ronaldo

Juventus i Barcelona, dos dels grans equips europeus, se citen aquesta nit a Torí, en un partit entre vells coneguts amb molts llaços comuns. El Barça, que va debutar a la competició amb un 5-1 contra el Ferencváros, arrossega molts dubtes al campionat domèstic, on ja fa tres partits que no guanya. Contra el Madrid rival, l'equip va tenir moments de bon futbol, però tot es va enfonsar per un penal amb l'1-1 al marcador. Per al partit a Torí, Koeman haurà de formar un eix defensiu inèdit, arran de la baixa per sanció de Piqué. Lenglet i Araujo seran la parella de centrals. Coutinho i Ter Stegen, lesionats, tampoc seran a Torí. Per la seva banda, Andrea Pirlo té les baixes de De Ligt, Alex Sandro i Chiellini i el dubte de Bonucci, tots per lesió. Tampoc jugarà Cristiano Ronaldo. Les noves proves que li van fer de covid-19 van tornar a donar positiu i, per tant, el portuguès serà baixa.



El Sevilla rep el Rennes

Per la seva banda, el Sevilla rep també aquest vespre (21.00) el Rennes al Pizjuán amb la gran novetat del retorn de Koundé, un cop feta la quarantena per coronavirus. Navas és dubte mentre que els francesos mantenen la incògnita de la seva gran estrella, Camavinga.