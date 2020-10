Viñales té una ocasió per seguir lluitant pel Mundial sortint quart a Motorland

Maverick Viñales (Yamaha) sortirà des de la quarta posició en el Gran Premi de Terol de MotoGP que es disputa aquest migdia al circuit de Motorland. El pilot de Roses té una bona oportunitat per retallar distàncies als seus màxims rivals en la lluita pel Mundial. Ara mateix, Viñales és el tercer classificat de la general a 16 punts del líder, Joan Mir (Suzuki), que arrencarà des de la dotzena posició. Mentre que el segon classificat, el francès Fabio Quartararo (Yamaha), partirà sisè.

La primera posició se la va adjudicar el japonès Takaaki Nakagami (Honda), qui va aconseguir la primera pole position de la seva carrera en la categoria reina i liderarà la primera fila de la graella juntament amb l'italià Franco Morbidelli (Yamaha), qui es va quedar a 6 centècimes del japonès, i el català Álex Rins (Suzuki). A més, Nakagami, també es converteix en el primer nipó a aconseguir una pole position en la categoria reina des que ho va fer Makoto Tamada l'any 2004. El japonès, també, és el sisè poleman diferent de l'any i el primer d'Honda de la temporada.

El portuguès Miguel Oliveira (KTM) va estrenar el festival de líders en els primers minuts de la sessió, amb Pol Espargaró (KTM), que es va veure obligat a participar a la Q1, segon. El japonès Takaaki Nakagami li va donar la rèplica, i Maverick Viñales es va posar al capdavant després de ser el primer de baixar de l'1:48 (1:47.908).

També Àlex Rins, guanyador la setmana passada en el mateix escenari, i el britànic Cal Crutchlow (Honda) van ocupar la primera posició, però va ser Nakagami el que va arribar al tram final de la Q2 com a rival a batre. Tot i així, el seu 1:46.882 amb el temps complert en la seva última vola llançada li va donar la primera pole de la seva vida a MotoGP.

Rins, aprofitant el rebuf del francès Fabio Quartararo, poleman el cap de setmana passat a Alcañiz, va aconseguir colar-se a la primera fila -la primera de la temporada-, just per darrere l'italià Fabio Morbidelli. Mentrestant, Viñales sortirà des de la quarta posició.

Per la seva part, Joan Mir, dotzè, haurà de protagonitzar una remuntada similar a la de la setmana passada si vol conservar el lideratge de la categoria reina. A falta de 100 punts per disputar-se -quatre carreres- el pilot balear, amb 121, avantatja amb sis Quartararo. Viñales, a 16 punts, ocupa el tercer lloc de la general, mentre que l'italià Andrea Dovizioso, amb 106 i que començarà setzè, és el quart classificat de la general. Més emoció, impossible.

Pel que fa a la resta de pilots espanyols, Pol Espargaró començarà la cursa des de la novena posició, just per davant d'Àlex Márquez (Repsol Honda), qui ve de sumar els dos primers podis en la categoria reina. D'altra banda, Iker Lecuona (KTM) sortirà onzè. Entre els pilots que no es van classificar per la Q2, Aleix Espargaró (Aprilia) sortirà des de la tretzena posició i Tito Rabat (Ducati), des de la vintena.



Albert Arenas sortirà 5è

Albert Arenas, setè el passat diumenge, sortirà des de la cinquena posició en la categoria de Moto 3 a la recerca de ratificar la seva primera posició al capdavant del Mundial davant el japonès Ai Ogura (Honda), qui començarà desè. Actualment, el pilot gironí té 13 punts d'avantatge respecte al pilot nipó.