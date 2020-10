Bartomeu es reuneix amb la directiva amb la moció de censura de rerefons

Després de la derrota en el càssic de dissabte (1-3) avui pot ser un dia amb molt de moviment a les oficines del FC Barcelona. La junta del club blaugrana encapçalada per Josep Maria Bartomeu es reuneix per aprovar els comptes de l'últim exercici i a més, i el punt més important, per decidir la postura davant la moció de censura que ja ha aconseguit totes les firmes necessàries per seguir en peu. Després de la discrepància de jugadors com Piqué i altres membres vinculats al club, el president es veu amb menys forces que mai i és probable que s'aclareixi si la directiva dimiteix abans del referèndum o ho afronta amb cara i ulls i acceptant el resultat.

Un club on el permanent tema de la moció no és l'únic tema pendent, té molt a reflexionar. La lluita entre la junta i els jugadors per la reducció salarial està lluny d'arribar a un acord tot i les renovacions de jugadors importants de la plantilla com Piqué, Ter Stegen, De Jong i Lenglet. Els problemes fora del camp, es barrejen amb les mancances futbolístiques de l'equip de Koeman. Després d'un inici amb bones sensacions, guanyant els partits amb claredat, l'aturada de seleccions va frenar el bloc. La derrota a Getafe amb molta pobresa ofensiva i la última derrota contra el Madrid, fan dubtar encara més el futur de l'equip, jugadors, cos tèncic i directiva. Avui, es produeix el primer pas que aclarirà el present i el futur d'una junta en hores baixes.