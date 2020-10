Una reacció amb majúscules

Hi ha vegades que cal patir una bona patacada i caure, per després aixecar-se. Just el que li ha passat al Flamengo. El vigent campió del Brasileirao i també de la Copa Libertadores, club bandera del seu país i possiblement la millor plantilla del campionat, va tocar fons ara fa un mes quan va rebre un autèntic repàs al camp de l'Independiente del Valle (5-0). Una de les moltes bufetades que ha hagut de rebre l'equip que Domènec Torrent i Jordi Guerrero en poc temps, amb lesions i fins i tot el coronavirus minvant la plantilla. A tot se li sumaven les crítiques d'una afició de sang calenta i ben exigent. La reacció ha sigut ràpida i efectiva. Tant, que el panorama ha canviat com un mitjó en ben poc temps i ara el Fla viu un moment dolç. Tant, que presenta de nou candidatura a tot. Si se'l donava per mort fa poques setmanes, ara manté ben vives les aspiracions de guanyar tots els títols que pugui disputar.

La revifalla ha anat a contrarellotge. En aquest mes d'octubre s'han sumat 16 dels últims 18 punts en joc. És a dir, que l'equip no ha encaixat ni una sola derrota i només ha cedit un empat en sis partits. Jornades que s'han disputat en només un parell de setmanes. Una bogeria però malgrat això el Flamengo n'ha sortit clarament beneficiat. Fa un mes que no perd, des del dolorós 5-0 a la Libertadores amb l'Independiente del Valle, que va suposar un autèntic punt d'inflexió. I això que el context no ajudava, ni de bon tros, a somiar amb un futur immediat tan positiu.



Mil i un obstacles

L'inici de l'aventura de Torrent i Guerrero no podia ser més accidentat. A la trajectòria esportiva irregular, amb resultats de tota mena, se li sumava un calendari ajustat que no donava treva i un pèssim estat de la gespa del Maracaná. Això com a mal menor, perquè tots els integrants del vestidor tret de dos jugadors han superat el coronavirus. Les lesions tampoc han passat de llarg, amb baixes importants com la del porter Diego Alves i el golejador Gabriel Barbosa, més conegut com a Gabigol. Els últims resultats han catapultat el Flamengo a la classificació fins a situar-lo colíder, empatat a 34 punts amb l'Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. Un dels candidats al títol, com també l'Internacional de Porto Alegreo d'Eduardo Chacho Coudet, ara mateix tercer amb 31 punts. Tot plegat, després de 17 jornades i quan encara queda un món pel desenllaç. Malgrat tot, el Fla marca tendència i agafa el bon camí. Ara, sense temps gairebé per respirar i després de l'1-5 davant del Corinthians, toca canviar de xip i tornar a la Libertadores. Última jornada de la fase de grups, amb la primera plaça gairebé a la butxaca. Per assegurar-la, Torrent, Guerrero i companyia han de puntuar amb el Junior de Barranquilla. Això, la matinada de demà. Un no parar.