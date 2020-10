El Girona B guanya el derbi i frusta l'estrena del Figueres

El filial del Girona ha assaltat Vilatenim en el seu debut a Tercera Divisió a costa de la Unió Esportiva Figueres, que perd el primer derbi gironí de la temporada en la primera jornada de lliga. Tres gols a la segona meitat han fet decantar la balança a favor dels homes d'Àxel Vizuete per sumar els primers punts de la temporada i frustrar l'estrena dels figuerencs.

Cap dels dos equips s'ha volgut complicar la vida en la primera part, en un inici marcat per la igualtat estèril sobre la gespa de Vilatenim. Tot i això, les oportunitats més perilloses han estat dels visitants, amb una primera ocasió clara que ha nascut de les botes de Ferran López. Ha estat el capità gironí qui ha assistit des de la dreta, a l'esquena de la muralla unionista, al seu company Joel Priego, que s'ha fet un embolic davant la porteria i perdonant el gol (26'). Poc després, la Unió ha volgut dir la seva i Valverde ha filtrat una bola que ha acabat arribant a Medina i el davanter local ha tirat la diagonal des de l'esquerra per acabar amb cama dreta, un potent tir que ha acabat desviant la defensa blanc-i-vermella (32').

L'ocasió més clara abans d'enfilar el camí a vestuaris ha estat una transició perfecta de Cissé a la sortida d'un córner del Figueres, una cursa de vint metres que ha acabat amb la passada a l'espai per Ferran López al perfil de l'àrea local. Ferri ha creuat la bola amb cama esquerra davant Andrés Díez, un tir que ha rebutjat el pal per evitar el gol gironí de nou (34'), deixant poca història més per explicar del primer temps.



Tres fuetades per matar el partit

En la represa, els dos equips han sortit amb molta més espurna, despertant de cop una grada principal de Vilatenim plena de gom a gom, en un intercanvi de cops que ha durat una bona estona. Com per exemple, un tir en boca de gol de Vidal que ha enviat per sobre la porteria de Morillas (51'). O la rematada de cap del mateix davanter blanc-i-blau, novament per sobre els tres pals, assistit per Tarrenchs des de la dreta (63').

Després dels intents locals, el futbol li ha donat la raó a Àxel Vizuete, que ha fet entrar Turmo per Cissé en els primers minuts de la segona part. En una cursa del davanter gironí, aquest s'ha plantat davant la porteria del Figueres i amb cama esquerra ha superat Díez per avançar els gironins (68'). En una falta lateral, Joel Priego ha arribat al segon pal i ha rematat a plaer per posar el segon de la tarda a Vilatenim poc després (72').

La cirereta gironina l'ha posat Àlex Pachón, assistit per Turmo, que ha finalitzat amb cama dreta davant la porteria del Figueres sense oposició per deixar el 0-3 definitiu a Vilatenim, un autèntic gerro d'aigua freda per la Unió en el seu debut a la lliga.

FITXA DEL PARTIT:

U.E. FIGUERES: Andrés díez, Pol Tarrenchs, Gallo, Pepu Soler, Ivan Vidal, Marc Bech (Oussman, 72'), Jorge torres, Pol Bastida, Marc Medina, Pol Gómez i Víctor Vaverde (Abel Fàbregas, 76').

GIRONA B: Morillas, Eppy, Toni Gamell, Dan Coll, Àlex Pachón (Sergi Benítez, 85'), Joel Priego (Sulei, 81'), Ferran López (Jandro. 85'), Monjonell, Guillem Jiménez, Ramon Terrats i Kemo Cissé (Turmo, 58').

ÀRBITRE: Hector Robas Bondia (Baix Llobregat), juntament amb Marcel Escobar Corvo i Jordi Bejar Rabascall.

TG: Als locals Jorge Torres (32') i Pol Bastidas (65').

GOLS: 0-1 (Turmo, 58'); 0-2 (Joel Priego, 71'); 0-3 (Àlex Pachón, 84').