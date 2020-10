El Bàsquet Girona regularà l'accés dels socis a Fontajau amb una aplicació

Des d'ahir ja es pot descarregar l'aplicació del Bàsquet Girona, creada per Sixtemia. En l'app, l'usuari podrà accedir a tot el que necessita saber del club a l'instant: actualitat, calendari, resultats, primer equip i accés a la botiga. D'altra banda, únicament a través de la plataforma, el soci podrà accedir al seu carnet, que aquesta temporada serà personal i intransferible. D'aquesta manera, és obligatori que l'aplicació estigui descarregada per al partit de diumenge contra l'Alacant (18.00) a Fontajau. Per conèixer els passos a seguir el club ha enviat un correu a tots els socis.