L'Spar Girona i el Bàsquet Girona compten a jugar amb públic diumenge a Fontajau

La Generalitat va confirmar ahir al migdia el que havien avançat les federaci0ns, per boca de la UFEC, el dimarts a la tarda. Les competicions esportives catalanes entren en el mateix paquet que bars, restaurants i parcs d'atraccions aturant-se, de moment, els dos propers cap de setmana. Fins al novembre no hi haurà partits de cap esport en totes les categories d'àmbit català i de base. Des dels nens i nenes més petits fins als equips de futbol de Primera Catalana o els de bàsquet de Copa Catalunya passant per la resta d'esports, que, segons assegura el president de la UFEC Gerard Esteve, sumen al voltant d'uns 15.000 enfrontaments cada cap de setmana.

Unes restriccions dictades pel Procicat, però que no afecten els equips gironins que competeixen en lligues estatals com l'Spar Girona (Lliga Femenina-1) o el Bàsquet Girona (LEB Or), que diumenge juguen a Fontajau i compten fer-ho amb públic, o altres com, també en bàsquet, el GEiEG Uni (Lliga Femenina-2) i els dos de Lliga EBA (Quart i Bisbal); el Bordils i el Sarrià d'handbol (Divisió d'Honor Plata); els equips gironins d'hoquei de la màxima categoria -tres masculins: Girona, Lloret i Palafrugell, i un de femení: Girona-; i la Segona Divisió B i la Tercera de Futbol, que, precisament, arrenca aquest cap de setmana amb Olot i Llagostera en la tercera categoria estatal i Figueres, Peralada, Banyoles i Girona B en la quarta. Un cas a part és el primer equip del Girona (Segona Divisió A), que diumenge rebrà l'Oviedo a Fontajau sense públic, com la resta de partits del futbol professional.

L'Spar Girona-Casademont Saragossa de diumenge al migdia (12.00) serà el debut de Chelsea Gray aquesta temporada, però també el tercer partit de lliga de les gironines a Fontajau i en els dos anteriors, contra Estudiantes i Gernika, sempre han comptat amb el suport de, més o menys, un miler d'espectadors. El públic pot entrar al pavelló gràcies a un pla de partits aprovat pel Procicat, i amb el vistiplau de l'Ajuntament de Girona, que es va basa a ubicar els abonats per grups de convivència. Un protocol semblant al que, unes hores més tard, estrenarà diumenge a la tarda, el Bàsquet Girona en la primera jornada de LEB Or contra l'Alacant (18.00). El projecte de Marc Gasol debutarà a la segona categoria del bàsquet estatal masculí i, com passa en el cas de l'Uni, compten que el partit serà amb públic. Des de l'Ajuntament, fonts municipals no veien ahir a la tarda impediments perquè els dos partits es juguessin amb públic, però recordaven que s'hauria de «llegir la lletra petita» de la resolució anunciada pel Govern per acabar de confirmar que hi hauria aficionats tant en l'Spar Girona-Casademont Saragossa i el Bàsquet Girona-Alacant de LEB Or, com el Girona-Igualada de l'OK Lliga de diumenge a la tarda a Palau 2 (16.00).

Les noves restriccions de la Generalitat tampoc canviaran la situació per a Bordils i Sarrià. Els dos equips gironins podran jugar amb les mateixes restriccions de públic de la primera jornada, al voltant d'un centenar de persones en els dos casos, en els seus partits de dissabte a la tarda contra Eivissa (Sarrià) i Teucro (Bordils). Restriccions semblants, amb un aforament reduït al pavelló i reserva prèvia de seient, hi haurà en el debut del Bisbal Bàsquet a Lliga EBA (dissabte contra el Mataró al pavelló bisbalenc), mentre que el Quart de LligaEBA o el GEiEG Uni de Lliga Femenina-2 juguen fora de casa.

En futbol, les noves restriccions de la Generalitat no afecten als dos equips gironins de Segona B (Llagostera i Olot) ni els quatre de Tercera (Figueres, Peralada, Banyoles i Girona B). De tots ells, aquest cap de setmana, només juguen a casa el Llagostera (contra l'Andorra) i el Figueres, que rep el Girona B en el derbi a Vilatenim. Els dos partits seran amb públic, però amb les limitacions d'aforament que ja existien.