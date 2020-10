El primer clàssic Barça-Madrid es jugarà el dia 24 d'octubre a les 4 de la tarda

El primer clàssic de la temporada entre Barcelona i Reial Madrid es disputarà a les 4 de la tarda del pròxim dissabte 24 d'octubre al Camp Nou, segons els horaris de la jornada 7 de Laliga Santander anunciats ahir. Serà el primer cop que s'enfrontin aquesta temporada els dos equips, en una bona ocasió perquè demostrin com està sent el seu inici de curs. El Reial Madrid defensa el seu títol de campió, i és ara líder, però ha jugat un partit més que els blaugranes.

Mirant els dies anteriors al clàssic, l'equip blanc tindrà un dia menys de descans, ja que rebrà el Xakhtar Donetsk dimecres 21 a la primera jornada de la Lliga de Campions. Per la seva banda, el Barcelona s'enfrontarà al Ferencváros un dia abans, el dimarts 20, al Camp Nou.



Alba treballa per ser-hi

El defensa Jordi Alba, que es va lesionar muscularment fa una setmana, va seguir ahir amb la seva recuperació amb vista a poder jugar el clàssic.

El lateral esquerrà blaugrana Alba es va lesionar el passat 5 d'octubre als isquiotibials de la cuixa dreta, encara que no es va determinar el període de baixa. L'entrenament d'ahir va comptat amb la participació de pocs efectius a causa dels partits internacionals. En la sessió hi van prendre part els jugadors del primer equip Dest, Piqué, Aleñá, Dembélé i Neto, de la primera plantilla, així com els jugadors del filial Arnau Tenas, Konrad, Mingueza, Ramos Mingo i Ilaix Moriba. En una roda de premsa amb mitjans nord-americans celebrada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Dest va reconèixer que ha complert «un somni» en fitxar pel Barça. «És un desafiament molt gran i això em manté motivat dia a dia», va dir el futbolista blaugrana.