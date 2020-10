El Manresa pateix una derrota contra el MoraBanc Andorra (64-69)

El MoraBanc Andorra s'ha endut aquest dissabte la victòria (64-69) del Nou Congost contra el Baxi Manresa en un partit que s'ha decidit en l'últim quart, en què el conjunt del Principat ha gestionat millor l'avantatge per deixar un ansiós equip local sense poder sumar el seu primer triomf com a local. L'aparició de Sergi García per part visitant en l'últim quart, amb tres triples, ha estat clau. Hannah ha estat el millor del partit amb 23 punts. Amb el resultat d'aquest enfrontament, els andorrans pugen a la novena posició. Mentre que els manresans es troben dues posicions per sota.