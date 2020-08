Foc creuat entre l'Elx i el Fuenlabrada en la guerra per un lloc al «play-off»

La incertesa sobre la resolució del play-off d'ascens a Primera Divisió ha generat una sensació d'angoixa general entre els cinc clubs implicats. D'una banda, Girona, Almeria i Saragossa tenen el bitllet garantit a la mà però estan ansiosos per saber quan hauran de disputar els seus partits. De l'altra, l'Elx i el Fuenlabrada es barallen per l'última plaça de promoció que, arran de la suspensió del partit dels madrilenys contra el Deportivo de La Corunya, ha quedat pendent i ha fet trastocar el desenllaç de la temporada. En aquest sentit, madrilenys i il·licitans, conscients de la importància i de poder participar en el play-off van apujar el to dels seus discursos amb un intercanvi agressiu de retrets a través de comunicats.

El preu de poder aspirar a l'ascens i el que comportaria aconseguir-lo han fet encetar una guerra oberta els dos equips que sospiren per la sisena posició final. Tot va començar ahir al matí quan l'Elx, tip d'esperar que la Lliga i el Federació es pronunciïn, va emetre una nota oficial en què demanava una solució immediata per a la fase d'ascens a Primera i carregava contra el Fuenlabrada, a qui acusa d'haver mantingut una actitud negligent, que frega l'engany i que obstrueix la instrucció del cas. El club il·licità explicava que hi ha un «clar perjudici» com a conseqüència de la indefinició en què es troba la competició, que afecta el present del club, perquè l'equip no sap quan competirà, «com per a la planificació esportiva de la propera temporada». L'Elx recorda que a més del seu equip hi ha altres tres perjudicats, els altres classificats per a la fase d'ascens, «seriosament perjudicats, als quals s'està posant en risc la salut de la seva plantilla, entrenant sense saber data per competir, i augmentant cada dia el risc a quin s'exposa». Per a l'entitat il·licitana, «no pot ser que l'infractor sigui el principal beneficiat», en clara al·lusió al Fuenlabrada, equip que va patir el brot de coronavirus en el seu vestuari hores abans de l'inici de l'última jornada de Lliga.

Conegut el comunicat, el Fuenlabrada va respondre amenaçant d'emprendre accions legals contra l'Elx. «Des del Fuenlabrada no podem més que lamentar el comunicat emès per l'Elx. Ens reservem el dret a emprendre accions legals per les acusacions que aboquen al mateix en què ens assenyalen com l'infractor, parlin de conductes negligents i fins i tot que freguen l'engany», quan Comitè de Competició de la RFEF i el jutge de Disciplina Social de Laliga «han manifestat que no hi ha indicis suficients que així ho indiquin», deia l'equip madrileny. El Fuenlbrada refusava l'acusació d'haver adulterat la competició. «Volem recordar a l'Elx que, si considera que la competició va ser adulterada per no jugar-se tots els partits al mateix temps, hauria d'elevar la queixa a les institucions esportives competents que van prendre la decisió (RFEF, La Lliga i CSD)», afegeix.

Finalment, el Fuenalbrada mostrava «comprensió» amb els jugadors i cos tècnic de l'Elx perquè «no hi hagi encara cap solució a un problema generat per una pandèmia mundial per la qual, lamentablement, s'han vist afectades diferents categories del nostre futbol». Per tot plegat, els madrilenys veuen que «l'única solució possible és que es finalitzi la jornada 42 amb la disputa del Deportivo Fuenlabrada». En aquest sentit ahir set membres del club madrileny que estaven confinats a l'hotel de la Corunya van tornar cap a Madrid i es van afegir als que ja havien rebut l'alta epidemiològica divendres. A hores d'ara, doncs, només queden set membres més del Fuenlabrada a l'hotel gallec encara sense l'alta.