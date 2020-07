El letó Davis Rozitis serà el referent interior del Bàsquet Girona a LEB Or

Carles Marco ja té el seu pivot gros per encara el debut del Bàsquet Girona a LEB Or. El pivot letó Davis Rozitis serà el referent interior dels gironins amb els seus 2,13 d'alçada i la seva experiència a la categoria on ha jugat amb Lleida, Ourense i Guipúscoa. En aquesta darrera temporada, Rozitis ha destacat amb l'equip de Sant Sebastià amb 9 punts i 6 rebots per partit en equip que va acabar el curs com a líder i assolint l'ascens, almenys des del punt de vista esportiu, a l'ACB.

«Estic molt il·lusionat per afegir-me al Bàsquet Girona, crec que és un projecte molt ambiciós on s'ha treballat molt bé, en el que poden passar grans coses; jo hi podré aportar la meva experiència a LEB Or amb Ourense, on vam arribar a la Final Four, i amb Guipúscoa on vam aconseguir el títol de Copa i el de Lliga assolint l'ascens a l'ACB», va explicar ahir Rozitis des de Letònia, on va tornar després de la cancel·lació de la darrera temporada per la pandèmia de coronavirus.

David Rozitis, igual que el danès Kevin Larsen, que ha canviat el Palència pel Breogán i per qui també s'havia interessat el Bàsquet Girona, estava a l'agenda de molts clubs de LEB Or i, fins fa pocs dies, l'Ourense també intentava el seu fitxatge. Amb Rozitis, el Bàsquet Girona ja té vuit jugadors confirmats per a la temporada vinent: Albert Sàbat i Dani Garcia en la posició de base; Àlex Llorca, Pep Busquets i Gerard Sevillano en el joc exterior; i Robert Cosialls, Olaf Schaftenaar i Davis Rozitis en el joc interior. Un altre pivot i un escorta són les dues últimes incorporacions que falten per anunciar la plantilla amb què el projecte presidit per Marc Gasol s'estrenarà a LEB Or. De moment, amb sis jugadors catalans, un holandès i un letó, el Bàsquet Girona no ha fet servir cap plaça d'extracomunitari.