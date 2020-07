Continua el calvari de l'Espanyol, que perd a Cornellà contra l'Eibar

Un cop confirmat el descens a Segona A, l'Espanyol va demostrar que res a canviat amb una altra derrota a Cornellà, aquest cop contra un Eibar que va fer un pas gairebé definitiu cap a la permanència. El conjunt basc frega la salvació gràcies a dos gols de penals materialitzats per Edu Expósito. Després d'aquest resultat, l'Eibar suma 39 punts i, a dues jornades perquè finalitzi el campionat, s'allunya del descens.

L'Espanyol va fer mèrits per avançar-se al marcador en els primers compassos del partit. Els de Rufete van ficar l'Eibar al seu camp i van gaudir d'oportunitats clares, com una rematada de cap de Calleri davant la qual Dmitrovic va haver de lluir-se. Els de Mendilibar tenien problemes per controlar el ritme. Tot va canviar al minut 25. Víctor Gómez va frenar una ocasió d'Inui amb mà dins l'àrea i el col·legiat va assenyalar penal. Expósito va transformar-lo per avançar l'Eibar.

Unes altres mans de Bernardo Espinosa encara abans de la mitja part, van suposar, a instàncies del VAR, un segon penal. Expósito va marcar en el refús de Diego López. El 0-2 encarrilava d'allò més el partit per a un Eibar que es va dedicar a administrar l'avantatge durant la represa.