Surís i l'Uni creixen junts

Èric Surís posa la cinquena a l'Uni Girona. Després que Pere Puig hagi sigut capaç de construir, una vegada més, una plantilla de molt nivell a pesar de la retallada de recursos i els efectes de la crisi sanitària i del temporal Gloria, qui ha donat el «sí» a continuar una temporada més a la banqueta ha sigut l'entrenador. La negociació s'ha allargat setmanes però al final les dues parts han acabat arribant a una entesa. La que comença serà la cinquena campanya del preparador gironí dirigint l'Spar Girona, amb el repte de seguir competint al màxim nivell tant en les competicions espanyoles com a Europa.

Surís va arribar a Fontajau la temporada 2016-2017 procedent del CB Salt, on dues temporades enrere havia assolit l'ascens a la Lliga EBA. El seu major èxit com a tècnic de l'Uni és, sens dubte, el títol de Lliga Femenina del curs 2018/19. De fet aquesta temporada les gironines la començaran com a vigents campiones, de nou, perquè el torneig 2019/20 es va declarar desert després que la Federació hagués d'aturar les competicions per culpa de la covid-19.

En les dues primeres campanyes al bàsquet femení d'elit va obtenir quatre subcampionats: dos a la Copa de la Reina i dos a la Liga Dia. La temporada 2018-2019, a banda de guanyar la Lliga, va dur l'equip a la final de la Copa de la Reina i a les semifinals de l'Eurocup. La temporada passada, no conclosa a causa de la crisi sanitària, es va aturar quan l'equip estava classificat en segona posició, a una victòria del líder, l'etern rival, el Perfumerías Avenida, a la Lliga espanyola. Surís també havia classificat l'equip per als quarts de final de l'Eurocup, després d'haver competit a l'Eurolliga i acabar la fase regular en sisena posició.

El director esportiu, Pere Puig, considera sobre la renovació de Surís que «les dues parts teníem clar des del principi que volíem treballar junts almenys un any més, però també teníem clar que hi havia bastants aspectes a polir; la temporada passada no ens havia deixat un bon regust de boca i hi havia coses per millorar. Plegats, parlant sense la competició en curs ho hem aconseguit». En aquest sentit va afegir que «han sigut uns mesos de parlar molt i d'intentar arribar a conclusions que ens ajudessin a afrontar la temporada vinent. Per a nosaltres és una satisfacció comptar un any més amb l'Èric».

Puig, una vegada més, posarà al servei de l'entrenador una plantilla per somiar. Tot i que l'Uni ha perdut un dels seus dos patrocinadors principals (Citylift), encara arrossega els efectes del temporal Gloria i la inundació de Fontajau, i viu afectat com tot el món pels efectes de la pandèmia, aquest equip aspira a seguir competint al més alt nivell. Fins ara el Girona ha fet oficials les renovacions de la base Laia Palau, l'escorta Helena Oma, l'aler Sonja Vasic i les alers pivot Adaora Elonu i Maria Araújo. Els fitxatges han sigut la base Chelsea Gray, que torna a Fontajau, on ja havia enlluernat en 9 partits el 2015, les escortes Frida Eldebrink i Paola Ferrari i la jove aler Júlia Soler, que puja del GEiEG Uni al primer equip, i la pivot Julia Reisingerova. «La Lliga Femenina segueix creixent tot i la crisi i els clubs es reforcen amb jugadores de màxim nivell. Serà una Lliga molt atractiva. I a Europa volem seguir posant Girona al mapa», va dir Èric Surís.