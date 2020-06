El Girona és l'aspirant a l'ascens que jugarà més duels directes

L'última jornada, la que en fa 35, ha permès que els dos primers classificats a la Segona Divisió agafin una mica més de marge respecte els seus perseguidors per tenir així el somni de la Primera Divisió una mica més a prop. És definitiu? Ni de bon tros. Queden encara partits i tot està per decidir. Les places d'ascens directe i també les del play-off. Dependrà del que passi des d'ara fins al final de Lliga. Combinacions i possibilitats n'hi ha moltes al damunt de la taula. De factors que poden girar la fletxa cap aquí o cap allà, també. Un d'ells, els enfrontaments directes. No n'hi ha gaires en les set jornades que resten amb conjunts de la part alta implicats en la pugna per pujar. Però als pocs que apareixen al calendari hi trobem un denominador comú: el Girona.

Resten 77 partits per finiquitar la temporada regular. Només cinc enfrontarà a dos conjunts que ara mateix ocupen alguna de les sis primeres posicions a la classificació. D'aquests, en més de la majoria (tres) hi apareix l'equip que dirigeix Pep Lluís Martí. Punt a favor dels de Montilivi, que tindran l'oportunitat, a més sempre a casa, de superar un rival directe, deixar-lo sense sumar per, o retallar-li distàncies o superar-lo a la taula classificatòria. A la jornada 37, el Girona rebrà el Saragossa, ara mateix segon. A la 39, torn per enfrontar-se a l'Almeria, tercer, al mateix escenari. I a la penúltima jornada, la que en fa 41, el rival serà el Cadis, actual líder de Segona. El conjunt gadità també protagonitza un altre duel directe entre aspirants, perquè d'aquí a pocs dies visitarà el camp de l'Elx. Avui mateix, de la seva banda, Saragossa i Osca es veuen les cares a La Romareda. El Cadis lidera la taula amb 62 punts per davant del Saragossa (61), Almeria (56), Osca (55), Girona (52) i Elx (50).