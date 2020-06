El Betis destitueix Rubi

Rubi ja no és entrenador del Betis. La matinada d'aquest dissabte, hores després d'una nova derrota a San Mamés davant de l'Athletic Club, la directiva del club sevillà va decidir destituir Rubi i nomenar Alexis Trujillo com a nou entrenador del primer equip. Trujillo, antic jugador del Betis, actuava com el coordinador de l'Àrea Esportiva de club, i va ser l'encarregat de fitxar Rubi.

Rubi va arribar l'any passat al club andalús procedent de l'Espanyol. Anteriorment havia format part del cos tècnic del FC Barcelona. L'entrenador de Vilassar de Mar es va donar a conèixer en l'àmbit professional com a tècnic del Girona la temporada 2012-13, on va completar un curs espectacular.