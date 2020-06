josé luis oltra - racing «El Girona no és només Stuani, és un equip amb molts arguments»

? Molt haurà de millorar les seves prestacions el Racing si vol salvar la categoria. Va reprendre la competició amb una patacada a casa amb el Lugo (1-2) que el deixa a vuit punts de la permanència. Sap molt bé que la situació és crítica el seu entrenador, José Luis Oltra, qui ahir va admetre en roda de premsa que «és difícil salvar-se si es cometen errades, si cedeixes massa al rival i si a sobre, com ens passa, ells aprofiten els nostres errors, que ens penalitzen». Va valorar el Girona: «No és només Stuani. És un equip amb moltes individualitats bones i que disposa de molts arguments», deia. Va admetre que l'últim partit «quan érem onze contra onze vam ser millors i no vam patir en defensa», i també va parlar de la permanència davant les deu jornades que resten. «Mentre les matemàtiques no diguin el contrari, hem d'apurar les nostres opcions». Al mateix temps, demana que el seu equip sigui «protagonista» avui a Montilivi.