El retorn de Valery i el debut d'Ibra animen un partit insuls

No passar d'un empat sense gols a Gran Canària pot sortir molt car al Girona (0-0). Semblava que els tres mesos sense futbol havien servit als gironins per reforçar el discurs de l'ascens i, fins i tot, arribar a imaginar que s'hi podria arribar per la via ràpida. Gairebé impossible però després de l'aturada per la pandèmia del coronavirus, tots els escenaris eren possibles. Ara bé, sumar d'un en un és insuficient, i més veient el joc de l'equip, que continua encallat com sempre.

La nota més positiva del partit d'ahir va ser, sens dubte, la tornada de Valery Fernández al terreny de joc. Deixant enrere una lesió de llarga durada al genoll (que es va fer l'estiu passat en un amistós contra el Derby County), l'escalenc va participar per primer cop aquesta temporada, substituint Jairo al minut 58. Valery té futbol per donar i, amb l'obligació a fer rotacions que té Martí perquè els futbolistes resisteixin, va tenir l'oportunitat. També el debutant Ibra Kebé.

El malià, que farà 20 anys a l'agost, va arribar al club a finals de la temporada passada procedent del Danaya FC, i ha passat pel juvenil i el filial. És un doble pivot molt fort físicament i que té una gran potència. Va suplir Diamanka.

Sense afició ni cap mitjà de comunicació gironí -la premsa no pot anar als estadis visitants i només hi poden accedir periodistes locals d'una manera molt limitada- acompanyant els de Pep Lluís Martí en la nova normalitat de la Lliga, als jugadors se'ls va fer de nit a l'hora de veure porteria. Ni Mojica amb un xut bombejat ni Diamanka amb una rematada van poder fer res a la primera part topant amb el porter Josep. Tampoc Gumbau ni Juanpe, amb dues ocasions clares a la segona. Amb el killer Stuani desaparegut, ningú va ser capaç de trobar el gol. Es generava perill a pilota aturada, però sempre s'acabava escapant davant d'un Las Palmas que encara no sap què és guayar aquest 2020 i l'últim triomf es remunta al 15 de desembre del 2019.

El Girona segueix tenint uns registres insuficients com a visitant. Si bé allarga la ratxa d'imbatibilitat i encadena 8 jornades consecutives sense perdre, haver aconseguit només 3 victòries i, per contra, 5 empats, deixa un regust amarg en la represa de la competició. Serà extremament dura i si les sensacions no són bones des de les primeres jornades pot arribar a fer-se llarguíssima. I això que la Lliga acaba el 19 de juliol.