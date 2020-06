«Amb els dies trobarem espurna i frescor però no tenim temps; ho necessitem ja»

Resignació. Aquesta va ser la sensació que va deixar el partit d'ahir a Pep Lluís Martí. El mallorquí va acabar satisfet de la posada en escena del seu equip després de tres mesos d'inactivitat per l'aturada de la Lliga però va reconèixer que l'empat és insuficient per a les aspiracions. Martí va admetre que a l'equip li va mancar «frescor i espurna» i també «tenir més finalitzacions als últims 20 metres, que és allà on es guanyen els partits». Un dels aspectes positius del partit per al tècnic va ser «no haver concedit cap ocasió» al rival així com el pas endavant que va fer Pape Maly Diamanka. «Tant ell com en Gerard (Gumbau) han interpretat molt bé el joc i el partit. Estic molt content amb la seva feina», va dir. Sense temps per lamentacions, ja toca pensar en el Ràcing, que aterra a l'estadi dimarts després de caure ahir a casa contra el Lugo.



el partit



«El partit ha estat controlat. Hi ha hagut moments en què el joc ha estat excessivament lent perquè l'herba estava força alta. L'equip ha competit. A la primera part hem controlat més bé que a la segona però ens ha faltat el que manca per guanyar partits: tenir més finalitzacions els últims 20 metres. N'hem tingut més que el rival però no ha sigut suficient per guanyar el partit».



el punt



«No és el que cercàvem. Mirant el que ha passat durant els noranta minuts, és un punt que no ens deixa contents del tot. Veníem a buscar-ne tres i hem fet mèrits per aconsegur-ho però ha faltat fer-ne més. Defensivament l'equip s'ha buidat i la part positiva és que no hem concedit cap ocasió al rival. Ara bé, necessitàvem guanyar i l'empat no és el que cercàvem».

que ha faltat?



«Ens ha mancat la frescor de tenir competició. En moments puntuals hem cercat accions idividuals d'un contra un però no teníem aquella espurna. Quan hem tingut alguna oportunitat, no hem encertat. Això a mesura que passin els partits ho trobarem, però no tenim temps. Ho hem de fer ja. Ho hem intentat però no hem trobat la precisió que necessitem per acabar les jugades. Ens falta arribar a aquest moment de frescor, de moviments i de circulació. Estic content per com ha esta la iniciativa del grup i per com ha pressionat. La gespa era alta i lenta i ens ha perjudicat».



diamanka



«Tant ell com en Gumbau han estat molt ben posicionats i han interpretat bé el joc. A mesura que avançaven els minuts i ja amb la targeta a en Pepe li ha costat més. Estic molt content amb la seva feina i també la d'en Gerard».



l'aspecte físic



«Quan es decideixen els partits és als minuts finals i ens agrada tenir gent determinant. Hem fet entrar Aday, Valery i Soriano. Necessitàvem velocitat per fora i ho hem intentat. He decidit posar Ibra Kebe abans que Jozabed perquè hi havia moltes pilotes dividides. Ens plantejàvem fer el cinquè canvi però no volíem tocar gaire el partit als últims minuts. Tenim jugadors que han de gestionar les càrregues de feina».



el nou futbol



«S'ha perdut l'essència del que veritablement és el futbol. És un esport per donar espectacle. La gent no ha pogut gaudir-lo i no podran durant uns quants dies més. Ens agradaria tenir gent, perquè s'ho mereixen i són simpatitzants dels sequips. Tot i això, per davant de tot hi ha la salut i que tots ens hi estem jugant molt; per això calia acabar la competició. No hi havia cap més remei que fer-ho així. Ens hi hem d'adaptar.».