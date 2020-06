els lesionats Rivera o Diamanka són les opcions que té Martí per suplir la probable baixa de Granell

? Pep Lluís Martí no el va descartar encara però Àlex Granell té nul·les opcions d'estar en condicions de jugar demà al camp del Las Palmas. El tècnic va revelar que tant el capità com Zeballos arrosseguen problemes físics i que no sap si podran ser a la convocatòria d'avui. Tot i això, sembla més que improbable que cap dels dos hi sigui tenint en compte l'allau de partits que esperen l'equip. Sense Granell, Martí podria donar l'alternativa a Christian Rivera al pivot al costat de Gumbau. L'asturià, de 22 anys, va arribar a Montilivi al gener cedit precisament pel Las Palmas, després de cancel·lar la seva cessió al Leganés. Fins a l'aturada, havia jugat tres partits, només un de titular. L'altra alternativa de Martí és situar al costat de Gumbau un jugador de caire més ofensiu com Pape Maly Diamanka o, fins i tot, Jozabed Sánchez.