El Palamós torna a confiar la banqueta a Joan Mármol

Un cop sabut que el Palamós del degà per tercera temporada consecutiva serà a Primera Catalana, el club va anunciar ahir que Joan Mármol serà l'encarregat de lluitar per l'anhelat retorn a Tercera. Serà la cinquena temporada de Mármol al capdavant de la banqueta de l'equip del seu poble després de debutar com a tècnic del Palamós la temporada 2014-15 quan el palamosí feia de director esportiu i va substituir a Jordi Martínez en la 14a jornada i salvant a l'equip del descens a Primera Catalana. Posteriorment, van venir dos cursos seguits de Mármol com a tècnic del degà a Tercera Divisió (2015-16, 12è amb 48 punts) i (2016-17, 11è amb 49 punts). Mármol acumula més d'un centenar de partits a la banqueta del degà.

Després d'un parèntesi de dues temporades on Mármol va entrenar al Gavà, La Jonquera i l'Andorra, l'estiu passat la directiva de Patxi Otamendi va incorporar a Mármol per fer-se càrrec de l'equip en l'intent de pujar a Tercera. Un objectiu que enguany ha quedat escapçat a manca de deu jornades perquè s'acabés la Lliga amb l'equip tercer a un punt del segon, la FE Grama, que sí que ha pujat.

« Vull donar un agraïment molt gran a la Junta i al president per intentar acabar el que vam començar i que al tram final feia tanta bona pinta per arribar a la segona plaça. I sí, la intenció és la de voler acabar una cosa inacabada i que estava ben encaminada», deia ahir Mármol. El tècnic reconeix que «la pressió i l'objectiu de pujar sempre hi serà, és un repte autoimposat per l'entrenador, pels mateixos jugadors i la junta. L'important és ser ambiciosos i retornar el bon nom del club al lloc on es mereix», declarava el tècnic palamosí.