Erik Mahillo es converteix en el primer fitxatge del Lloret

L'atacant Erik Mahillo es convertia ahir en el primer fitxatge del Lloret per a la propera temporada. L'atacant, de 27 anys, viurà una nova etapa al club i prové del Farners, de Segona Catalana. Forjat a la base del Lloretm va marxar després a Girona i Mataró per formar part dels seus juvenils. Tornaria al Lloret per estar-s'hi dos anys al primer equip, abans de marxar al Ca La Guidó i al Tossa. El tècnic Albert Batllosera va coincidir amb ell el curs 12/13 i amb Mahillo ja són 13 els jugadors coincidirs.