El CAF entrega 1.388 euros a l'Hospital de Figueres

El món de l'esport continua amb les mostres de solidaritat en aquests temps de pandèmia, tal com ha demostrat el Club Atletisme Figueres amb una aportació de 1.388 euros a l'Hospital figuerenc.

El CAF ha fet entrega dels fons corresponents a la XIII edició de la Run Confinats Figueres, una iniciativa que va impulsar l'entitat per ajudar en la lluita sanitària contra el coronavirus en plena època de confinament.

L'1 de maig, data tradicional de la cursa al voltant del Castell de Sant Ferran, prova reina de les activitats esportives de les Fires i les Festes de la Santa Creu, es va marcar el límit per a la recaptació. La cursa va reunir un bon grapat de participants que van córrer per una bona causa i «per on bonament es va poder».