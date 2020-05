Garrido seguirà un any més com a entrenador de la UE Olot

Raúl Garrido i el seu ajudant Kevin Martínez van arribar a un acord amb la Unió Esportiva Olot per seguir un any més a la banqueta. Els tècnics valencians compliran així la quarta temporada al club, gairebé 100 partits en els quals han viscut una salvació agònica, una classificació per a la Copa del Rei i una temporada històrica només escapçada per l'aparició d'una pandèmia mundial.

La UE Olot havia acumulat aquesta temproada dues sèries de nou partits sense perdre i es va convertir en l'equip menys golejat del grup, unes estadístiques que a la jornada 28 havien deixat l'equip a cinc punts del segon classificat quan va aparèixer la pandèmia. En un any que es preveu complicat econòmicament per la crisi de la covid-19, el club ha fet un gran esforç per retenir Garrido i Martínez i així refermar la línia marcada.