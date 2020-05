La Bundesliga dona aquesta tarda el tret de sortida al nou futbol

La Bundesliga es reinicia avui, després de 66 dies de pausa forçada per la pandèmia del coronavirus, amb el Bayern com a líder a falta de nou jornades i amb uns quants equips que podrien encara entrar en la disputa pel títol com el Borussia Dortmund o el RB Leipzig. Entre els partits més destacats d'aquesta tarda hi ha el Borussia-Schalke 04 i el RB Leipzig-Friburg (tots dos a 2/4 de 4). Per demà quedarà el partit del Bayern al camp de l'Unió Berlín a les sis de la tarda. Els entrenadors no estaran obligats a dur mascareta com en principi s'havia acordat.

D'altra banda, avui també torna la lliga a Corea del Sud. El Namdong del cellerenc Joel Cat s'enfronta al Paju Citizen a la categoria K4. Cat però, està lesionat i no podrà jugar fins a la setmana vinent.