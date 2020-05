La LEB Or, una mica més a prop

Somia el Bàsquet Girona jugar algun dia a l'elit. Fa quatre dies mal comptats, el club estrenava un sènior que, per un motiu o per un altre, ha anat escalant categories. En el seu segon curs a LEB Plata, l'aposta era clara i ambiciosa: pujar. Així es desitja a Fontajau, a la ciutat i també a Toronto, des d'on no en perd cap detall el seu president, Marc Gasol. Canviar de divisió estava a prop, però la competició va haver-se d'aturar a principis de març. La pandèmia del coronavirus no va donar treva. Passades les setmanes i veient que tornar a jugar comença a ser una quimera, com a mínim a curt termini, la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) decidia posar fil a l'agulla. Ahir, reunida la seva comissió delegada, es van prendre unes quantes decisions importants. Una d'elles, donar per acabat el curs sense cap mena de descens. Això vol dir que el Citylift GEiEG Uni es manté a Lliga Femenina 2 i que el CB Quart competirà un any més a la Lliga EBA. L'altra, el sistema d'ascensos a LEB Or.

El més ràpid es farà efectiu el 25 de maig. Si quan s'arribi a aquella data no es donen les garanties sanitàries perquè es jugui sense cap mena de problema una promoció d'ascens abans del 30 de juny, es donarà per acabada la competició i, per tant, es farà pujar a tres equips d'una tacada. Seran el Múrcia, Bàsquet Girona i Tizona, els tres primers classificats del grup d'ascens en el precís moment que s'aturava la lliga. Una decisió que perjudicaria, i molt, un CB Prat que actualment és quart, empatat a victòries amb el Tizona i també amb els gironins (9) però per sota pel bàsquet average.

L'altre escenari comportaria jugar. Tornar a les pistes. Perquè això es produeixi, abans del 25 de maig ha de quedar garantit que, en el proper mes i mig, aquest playoff es podrà jugar. Si es decideix que aquesta via té sentit i arguments per ser possible, la FEB ja ha determinat que el primer classificat puja directe. Un Múrcia que, per tant, seria de LEB Or directament, sense cap peatge. Així doncs, els murcians, passi el que passi, ja poden destapar el cava. Les altres dues places d'ascens sortiran d'una breu lligueta que la jugarien cinc dels vuit primers classificats que hagin demanat poder-hi participar. Conjunts com el Prat, Barça B, Tizona i el propi Bàsquet Girona s'han manifestat cap aquesta direcció en els darrers dies. Cinquè i sisè es veurien les cares i el guanyador s'enfrontaria als gironins. Qui superés aquest últim obstacle pujaria. L'altre bitllet se'l disputarien el tercer i quart.



Jordi Plà, a la direcció esportiva

Sigui a LEB Plata o LEB Or, el Bàsquet Girona té pensat oferir al llagosterenc Jordi Plà el càrrec de director esportiu del primer equip. Plà és l'escollit per ocupar la vacant deixada per Àlex Formento que, en el darrer any i mig, havia compaginat les tasques de director esportiu amb les d'entrenador que ara es tornaran a separar.