Dos gironins creen una plataforma gratuïta per entrenar des de casa

Malgrat que des d'ahir es pot començar a fer esport al carrer de manera individual i durant un màxim d'una hora, el Govern va anunciar que preveu allargar 15 dies més l'estat d'alarma. Això fa que, llevat de córrer o anar amb bicicleta, poca cosa més d'esport es pugui fer fora de casa uns quants dies més. En aquest sentit i conscients de la situació de confinament, Javi Ribas i Jordi Verdaguer han creat el projecte Your Sport Review. Es tracta d'una plataforma de vídeos gratuïta que té com a objectiu donar elements necessaris per realitzar correctament un entrenament a casa. La plataforma permet visualitzar exercicis específics per a més de 28 esports (fitness, futbol, bàsquet, running, tennis, boxa, pàdel, natació, handbol, dansa, arts marcials...) i compta amb les col·laboracions de diversos esportistes de cada modalitat referents del país. El projecte dels dos joves emprenedors gironins cerca aportar als ciutadans les eines necessàries per a l'entrenament a casa tant durant el confinament com, també, un cop s'acabi.