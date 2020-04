afició El Jovent Gironí critica la possible represa de la Lliga

? Adherint-se a una campanya global amb grups d'animació d'altres clubs, la penya Jovent Gironí mostra la discomformitat amb la possibilitat que es reprengui la competició. Sota l'eslògan #noésfutbolésLaLliga, Jovent Gironí denuncia que «s'ha de ser molt miserable per contiunuar prioritzant els negocis i contractes televisius milionaris enmig d'una pandèmia mundial posant en risc jugadors i empleats», diu el comunicat emès ahir per la Penya, que manté que «cada club que no s'hi oposi serà còmplice d'aquestes decisions tan menyspreables. »