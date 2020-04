Illa: «Dir que hi haurà futbol abans de l'estiu seria imprudent»

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va assegurar ahir durant una conferència de premsa que «no puc dir si el futbol es podrà reprendre abans de l'estiu perquè seria una imprudència per part meva». En aquest sentit, Illa va subratllar que aniran veient «com la resta d'activitats poden reprendre el seu camí cap a la nova normalitat» que hi haurà quan comenci l'etapa de desconfinament.

Respecte als controls de covid-19 per als futbolistes professionals, Illa va recordar que hi ha una ordre «per a tots els col·lectius» i, per tant, «han de posar-se a disposició de les autoritats sanitàries» de cada comunitat autònoma amb un diagnòstic «d'aprovació».