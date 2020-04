La sang també és blanca i verda

ense poder competir i veient el futur més immediat més negre que no pas d'un altre color, a Bordils es va decidir que, davant un panorama com l'actual, el millor era fer alguna cosa. Ajudar. La vessant més solidària va brollar del club principal del poble, fins al punt que ahir es va organitzar una massiva donació de sang per donar un cop de mà amb l'epidèmia de coronavirus que fa setmanes que ha deixat el món fora de combat. La iniciativa va ser tot un èxit, reunint a més d'una setantena de persones al pavelló El Torrentó.

«Volíem col·laborar, aportar el nostre granet de sorra. Creiem que és un moment ideal per fer-ho i el nostre club està ple de gent sana i que es cuida», explica Pau Campos, entrenador del primer equip d'handbol. No va faltar a la cita. Com ell, d'altres entrenadors i delegats. També jugadors i jugadores de les primeres plantilles de l'handbol i voleibol. S'hi afegia gent del poble. Es van cobrir totes les inscripcions i fins i tot s'hi va acostar gent que no s'havia apuntat a temps, tot esperant que la cosa anés fluïda.

L'embrió de la idea es gestava entre la plantilla del Divisió d'Honor Plata, però s'acabaria estenent a tot el club, que va posar una primera data que acabaria saltant. El 4 d'abril estava programada aquesta primera donació de sang a l'Hospital Josep Trueta de Girona però es va haver de posposar. S'acabaria fent ahir, a Bordils, on s'hi van traslladar els sanitaris pertinents per dur-la a terme complint tots els requisits de seguretat i salut indispensables. La crida va ser tot un èxit i pel Torrentó van anar desfilant un bon grapat de membres del club i gent també de la població.

Mentrestant, l'entitat continua a l'expectativa pel que fa a la competició però Campos té coll avall que no es jugarà aquesta temporada. «Som l'últim esglaó i entenem que aquesta lliga està acabada. Ens conformaríem amb poder començar el curs vinent amb normalitat, i això està per veure».