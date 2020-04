La Federació autoritza que la Lliga pugui acabar més enllà del 30 de juny

Mentre LaLliga està ultimant un nou protocol de seguretat amb fins a tres controls de COVID-19 per quan s'hagi de reprendre la competició, la Federació Espanyola també va per feina. De fet, ahir, l'òrgan que presideix Luis Rubiales va autoritzar la pròrroga de dates per a la conclusió de la temporada i l'inici de la propera passat el 30 de juny així com els criteris de classificació europea. D'aquesta manera els quatre primers, Barcelona, Reial Madrid, Sevilla i Reial Societat, es classificarien per a la Lliga de Campions, mentre que a la Lliga Europa hi anirien els dos finalistes de la Copa de Rei si aquesta no es jugués i un dels dos estigués entre els sis primers de la Lliga com passa ara.

Per acord de la Comissió Delegada, la decisió sobre la classificació per a Europa es prendrà en el moment que ho sol·liciti la UEFA, «d'acord amb la classificació de la darrera jornada de Primera en igualtat de número de partits disputats pels 20 equips» i amb determinats criteris. A la Lliga de Campions anirien els quatre primers classificats de Primera divisió en aquest moment i a la Lliga Europa el cinquè i el sisè classificats més un dels dos finalistes de la Copa del Rei, d'acord a diferents circumstàncies en funció que s'hagi jugat o no la final de la Copa. Si s'ha jugat la final hi aniria el campió, llevat que estigui entre els sis primers. En aquest supòsit, si el guanyador estigués entre els sis primers i, per tant, ja classificat, hi aniria l'equip que ocupés la setena plaça de Primera divisió. En cas que no s'hagi jugat la final si els dos clubs estan en les sis primeres posicions i, per tant classificats, hi aniria el setè. Si un dels dos estigués classificat entre els sis primers, hi aniria l'altre finalista i si cap dels dos finalistes estigués entre els sis primers, seria el que tingués millor posició en la competició de lliga de tots dos.

En aquests moments i després de 27 jornades el Barcelona lidera la classificació amb 58 punts, seguit de el Reial Madrid amb 56. El Sevilla és tercer amb 47 i la Reial Societat ocupa el quart lloc amb 46, els mateixos que el Getafe que és cinquè. L'Atlètic és sisè amb 45 i el segueixen València amb 42 i Vila-real amb 38. La final de la Copa havia de jugar-se el pròxim dia 18 entre a Sevilla entre la Reial Societat i l'Athletic, que és desè a la classificació amb 37 punts, però va ser ajornada sense fixar cap nova data.

De la reunió de la Comissió delegada no en va trascendir com podien decidir-se els ascensos i descensos. En aquest sentit, cal recordar que el Girona era cinquè a la classificació i ocupava una de les places de play-off d'ascens quan es va interrompre la competició. Els llocs de descens de Primera a Segona A eren per a Leganés, Mallorca i Espanyol.



La Segona B

Mentrestant, els clubs de Segona B ja tenen coll avall que la competició no s'acabarà després de la trobada amb la Federació Catalana de dimecres a la nit. En aquest sentit, clubs com l'Olot i el Sabadell reclamen que el sistema de play-off d'ascens no es redueixi als quatre primers sinó que s'amplïi a vuit. «L'única forma justa és acabar la competició i que es juguin tots els partits. Però això, per qüestió sanitària, no passarà. Respectarem la decisió de la Federació, però ens agradaria quefos un playoff de 8», deia el president de l'Olot, Joan Agustí a la SER.