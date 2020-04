El Gran Premi de MotoGP al Circuit de Catalunya, posposat per la crisi del coronavirus

El Gran Premi de MotoGP al Circuit de Catalunya s'ha posposat com a conseqüència de la pandèmia de coronavirus, segons han acordat aquest dimarts al matí la FIM, IRTA i Dorna Sports. La prova motociclista reina s'havia de celebrar del 5 al 7 de juny i encara no hi ha nova data confirmada. "No es podrà ratificar una nova data fins que no s'aclareixi quan serà possible celebrar esdeveniments esportius. Dorna Sports publicarà un calendari revisat tan aviat com sigui possible", ha assenyalat el Circuit de Barcelona-Catalunya en un comunicat. No obstant això, totes les entrades del Gran Premi de MotoGP a Montmeló seguiran essent vàlides, sense necessitat de realitzar cap tràmit addicional.

"Tan aviat es confirmi la nova data del Gran Premi, s'informarà degudament a tots els espectadors de les opcions disponibles, tant pels que han adquirit l'entrada a través del web del Circuit (www.circuit.cat) com a través d'altres canals", han puntualitzat des del Circuit de Catalunya.