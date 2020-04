El Govern britànic demana als seus futbolistes que es baixin el sou

El Govern britànic ha demanat als futbolistes de la Premier League, la màxima categoria del futbol anglès, que es baixin el sou per contribuir durant la crisi econòmica del coronavirus. El secretari de salut, Matt Hancock, va demanar que, donats els sacrificis que molta gent està fent, «el primer que haurien de fer els jugadors és una contribució». Alguns equips, com el Leeds United, han reduiït el sou de manera voluntària per minvar l'impacte que aquesta crisi tindrà a l'economia dels clubs, mentre que d'altres com el Newcaslte United i el Tottenham Hotspur s'han acollit a les mesures del Govern perquè aquest es faci càrrec del 80 per cent del salari dels treballadors que no són futbolistes.

D'altra banda, la Premier League no es reprendrà a principis del mes de maig, com estava previst en un principi, sinó que es tornarà a jugar quan sigui «segur i aproipat» fer-ho i no hi hagi cap risc per la pandèmia de coronavirus. Així ho va confirmar ahir l'organització de la lliga anglesa.