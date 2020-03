Aturada la competició i també totes les fonts d'ingressos, els clubs de Segona B busquen solucions per encarar els pagaments als jugadors. En aquest sentit, el Llagostera està rumiant realitzar un ERTO a la plantilla. «Com que no sabem què pot passar ni quan durarà això, així garantim que els nostres futbolistes cobrin cada mes. No volem que en surtin perjudicats», diu Oriol Alsina.