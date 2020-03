Blanch, ciclista BTT: «Si confies en tu i fas desconfiar el contrincant, has guanyat»

Per obligada via telemàtica, Gerard Blanch (Figueres, 1997) explica com viu la seva gran passió, la bicicleta de muntanya, sobre la qual aquesta temporada ha aconseguit molts èxits, com ser primer a la Copa Catalana Internacional, primer a l'Scott Marathon, primer a l'Open Girona, primer al Campionat Provincial de Girona, primer al Rànquing Català, o segon al Campionat Universitari, entre altres.

El fet de criar-se en un poble va molt lligat a l'ús de la bicicleta. Aquest és també el cas de Blanch, que quan va fer la seva primera marxa es va adonar que el ciclisme era el seu esport. En els darrers mesos les lesions l'han respectat, motiu pel qual ha pogut fer una gran temporada.

Pregunta forçada. Com porta el confinament?

La veritat és que fa relativament pocs dies i se m'està fent molt dur. Soc una persona que no para mai a casa, ja que estudio (Enginyeria Mecànica), treballo (estic fent pràctiques) i entreno. I d'un dia per l'altre, haver d'estar-me tot el dia a casa tancat, se'm fa etern.

Practica esport o es manté en forma d'alguna manera?

Sí! Faig exercicis de core i peses per mantenir-me sense haver d'anar al gimnàs, i entreno amb bicicleta sobre el rodet per no perdre la forma.

Com s'entreté més? Fa algun repte?

Netflix és el meu aliat durant aquest confinament... Sempre que faig rodet em poso una sèrie, però la veritat és que les que m'interessaven ja les he vist totes... Cada dia és un repte per mi, intento fer tot el que em proposo i, normalment, ho compleixo tot.

Com afecta l'aturada en el calendari ciclístic. És ara el boom de les curses?

Sí, jo ara tenia competicions cada cap de setmana fins a mitjan juny i de moment ha quedat tot suspès. Les més importants ja les han reubicat després de l'estiu, però això serà un problema, ja que s'ajuntarà amb la temporada de ciclocròs.

Practica ciclisme de muntanya i no tant de carretera. Expliqui'm una mica perquè es va decantar i alguns dels motius.

Bé, practico les dues disciplines, però només competeixo en BTT. Des de petit que tinc una obsessió amb la velocitat, la muntanya, les trialeres... amb vuit anys, el meu pare em va comprar una petita moto de cros i només esperava el cap de setmana per poder anar-hi. Uns anys després vaig iniciar-me en el ciclisme de muntanya i de mica en mica em vaig anar decantant més pel ciclisme.

La BTT és potser més solitària que no la carretera?

Sí, no he fet gaires curses en carretera, però normalment és essencial una bona estratègia i col·locació per poder ser a dalt per si hi ha una escapada o per si acaba en esprint. En BTT és molt diferent, ets tu sol contra els teus contrincants i depenent de com evoluciona la cursa has de prendre decisions que et poden dur a la victòria o no. Jo sempre dic que el cap és molt important en aquest esport i que, si confies en tu mateix i ets capaç de fer desconfiar el contrincant, has guanyat.

Quan va saber que era el que més li agradava?

La bici, com que soc d'un poble, és una cosa que sempre he practicat, però no va ser fins que vaig fer la primera marxa popular que vaig veure que m'encantava.

Què li aporta la bici? Moment de connexió i desconnexió a la vegada?

Quan entreno passo moltes hores sol, on puc desconnectar de tot i tothom. Algun cop que he passat una mala temporada, m'ha ajudat a trobar-me a mi mateix

Com defineix el seu estil sobre la bici? Arriscat o prudent (si és que es pot fer la diferència)?

En la meva modalitat he de fer cinc voltes a un circuit, per tant, normalment no arrisco gaire amb les meves traçades, ja que he de passar-hi cinc cops... Tot i això, el risc hi és, i suposo que és això el que et dona aquella adrenalina que et manté enganxat en aquest esport.

Amb quina freqüència entrena, els dies normals?

Entreno cada dia, excepte un dia de descans a la setmana. Les hores depenen molt del moment de la temporada que sigui i perquè m'estigui preparant. Durant la pretemporada (de novembre a febrer) faig moltes hores i molta carretera. Durant la temporada, però, els entrenaments no solen durar més de dues hores i amb sèries molt específiques.

Alguna lesió o caiguda forta recent?

Alguna caiguda, però per sort sense conseqüències greus.

Va rebre un reconeixement de la Federació. Com el valora? En quin nivell està entre els diferents que es donaven?

Vaig rebre un reconeixement pels èxits assolits a escala nacional. Per mi és important i vaig sentir-me orgullós d'assistir a la cerimònia que va celebrar la Federació Catalana de Ciclisme.

El reconeixement és fruit dels èxits de la temporada, no? I cal sumar la cursa de la Jonquera...

Sí, la temporada passada va ser molt bona per mi, vaig poder aconseguir tot el que volia i em vaig proclamar campió a llocs que no pensava que podria fer-ho. La cursa de la Jonquera forma part d'aquesta temporada. Era a prop de casa i havia d'estar a l'altura! Proclamar-me guanyador absolut a quasi dos minuts del segon va ser impressionant. Venia de dues curses on les sensacions no havien estat gaire bones i aquí les vaig recuperar.

Així es troba en un gran estat de forma, no?

Fins ara em trobava en plena forma, ja que estàvem en plena temporada. Però actualment, estic fent una mini pretemporada, mantenint el pic de forma perquè quan tot torni a la normalitat pugui competir a ple rendiment.

Té al cap alguna prova de distàncies més llargues?

Fa temps que em balla pel cap una prova d'aquest estil, per etapes. A part de la Titan Desert, m'agradaria participar en la Cape Epic i l'Iron Bike. Espero poder-les fer algun dia.

Forma part d'algun club, no? És important tenir el suport d'un col·lectiu per tirar endavant de manera més còmoda?

Formo part del Club Ciclista Vilajuïga-Eobikes. És important, ja que en el meu cas l'Òscar d'Eobikes m'acompanya a totes les curses, em fa l'assistència i, si tinc algun problema mecànic, el resol. És una persona que havia estat de mecànic a la selecció i té molta experiència en aquest camp.

Té patrocinadors o acords amb alguna empresa?

Sí, rebo el suport de diferents empreses, sense ells res del que he aconseguit seria possible. Estic molt agraït de l'esforç que fan cada temporada per col·laborar amb mi. Els meus patrocinadors són: Lexus Girona, Tècnics Empordà, Construccions Obicall, Agustí Empordà i Baby Suite. I també rebo el suport de Trackstar Wheels, que em cedeix les llandes.