uni girona Marta Xargay mostra com és un dia de confinament

? L'aturada que ha deixat la crisi del coronavirus ha obligat els clubs a reinventar-se i buscar noves vies per connectar amb l'afició. L'Spar Citylift Girona va donar ahir via lliure a la jugadora Marta Xargay perquè explotés com a community manager l'Instagram del club. La gironina va compartir amb els usuaris un dia sencer de confinament. Des que va llevar-se fins que se'n va anar a dormir. Els seus vídeos van servir per conèixer la seva part més personal com, per exemple, què no pot faltar a l'esmorzar de Marta Xargay? Normalment fa sempre la mateixa aposta: un porridge (una recepta de civada ), fruita i un cafè americà. Seguint la necessitat de moure's i mantenir l'estat de forma, va ensenyar els seus exercicis.