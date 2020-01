Un doblet de Griezmann evita un disgust al Barça

El Barcelona es va classificar per als vuitens de final de la Copa del Rei en derrotar ahir l'Eivissa per 1-2 amb un doblet d'Antoine Griezmann culminat en el temps afegit i quan semblava que el partit a l'estadi municipal de Can Misses anava directe a la pròrroga.

El conjunt eivissenc, de Segona B, va tocar amb els dits la gesta de fer història eliminant el seu poderós rival, va obrir el marcador per mitjà de Javi Pérez a la primera part i va tenir ocasions immillorables per sentenciar l'eliminatòria.

Però va acabar cedint davant els galons d'un Barça que va haver d'aplicar-se a fons per evitar una eliminació prematura, com ja li va passar anys enrere a la Copa del Rei també a partit únic i davant equips de Segona B com el Figueres, Novelda i Gramanet. Tot just s'havien jugat nou minuts i l'Eivissa encenia Can Misses amb un gol de Javi Pérez a la primera aproximació dels locals a l'àrea blaugrana. El davanter madrileny, exjugador dels filials d'Almeria i Valladolid, es va avançar a Riqui Puig a l'àrea i va marcar sense que Neto pogués fer res per evitar-ho.

El Barça es va veure sorprès per la intensitat de l'equip de Pablo Alfaro, que va plantejar un partit típic de la categoria en què milita: ben posicionat enrere, mossegant en totes les zones de camp i sempre atent als contraatacs.

Així arribaria un segon gol de l'Eivissa (min. 16), obra de Rodado, que el col·legiat va anul·lar per falta prèvia a Lenglet. Estava clar que els plans de l'actual líder de La Lliga no estaven funcionant a l'illa pitiüsa.

A Barcelona s'hi van quedar Messi, Piqué i Busquets per decisió tècnica, i Luis Suárez i Dembélé, lesionats. El terreny de joc, petit i de gespa artificial, va dificultar les transicions del joc visitant. No hi havia notícies de les estrelles blaugrana. El temps va començar a jugar en contra dels interessos de l'equip de Quique Setién a la represa. El tècnic va donar entrada a Jordi Alba per Carles Pérez, però tots els esforços dels seus futbolistes s'estavellaven en un mur de samarretes celestes. Però va arribar el gol de l'empat del Barça, obra de Griezmann, després d'una assistència amb tiralínies de Frankie de Jong. I quan el partit semblava abocat a la pròrroga, Griezmann va reaparèixer per marcar el gol de la victòria al minut 94.