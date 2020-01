Què se n'ha fet de l'Uni que coneixíem?

Observar les cares de les jugadores de l'Spar Citylift Girona ahir a Lugo és el millor camí per intentar entendre què li està passant a un equip que, entre Lliga i Eurolliga, ha perdut els seus últims quatre partits. Però el que és molt més greu, ha perdut l'alegria. Cares tristes, cares de tensió, cares de frustració i, centrant-nos en la de Laia Palau -que si l'Uni va jugar malament a Lugo, ella ho va fer pitjor-, cara d'emprenyada. L'equip d'Èric Surís podria haver guanyat ahir a la pista de l'Ensino, de fet al final del tercer quart (56-62) havia arreglat una nova deficient posada en escena (26 punts encaixats en el primer quart), però la victòria només hauria servit per amagar sota l'estora els problemes de l'equip. I ni això van saber fer. En els primers 7 minuts de l'últim quart, l'Uni va anotar tres punts (un triple de Xargay) i amb Richards de braç executor l'Ensino Lugo va acabar castigant les mirades tristes de l'Uni amb una nova derrota (77-70). El Perfumerías Avenida és el nou líder en solitari de la Lliga.

La temporada passada, l'Spar Citylift Girona va ser campió de Lliga i va aixecar un equip que, després de la derrota en la final de Copa, semblava molt tocat per la marxa de Shay Murphy i pels problemes físics de Nadia Colhado, Julia Reisingerova i Núria Martínez. Aquesta temporada tocarà fer una cosa semblant, però, curiosament, l'Uni ha entrat en una espiral de derrotes just quan, almenys sobre el paper, les gironines havien aconseguit reunir una plantilla de luxe amb el retorn de Marta Xargay per afegir-se a Laia Palau, Sonja Vasic, Elonu, Mendy, Coulibaly... A les derrotes contra Lió, la patacada contra el Gipúscoa a Fontajau i el fet de perdre dijous a Sopron, ahir les gironines hi van afegir la desfeta a Lugo.

L'encert ofensiu de l'Ensino, o la poca força al darrere de l'Uni, van ser la carta de presentació d'un partit on els triples de la sueca Kalis Lloyd van posar un 11-2 en el marcador que l'Uni, de fet, encara no havia començat ni a jugar. L'entrada de Marta Xargay, per jugar de base en el lloc de Palau, va aixecar el nivell de les gironines (15-12), però l'encert gallec no es va aturar: 26-20, al final del primer quart. Els problemes amb les faltes de Coulibaly, tres abans del descans, eren un hàndicap massa important contra un Ensino amb molta capacitat física a prop de cistella, però la feina d'Elonu i María Araújo ho compensava (38-37, al descans). Un bon tercer quart gironí, 25 punts anotats, amb protagonisme per a Xargay, Vasic i, és clar, Elonu, va semblar que acabava decantant la balança pel costat més lògic, però, en el pitjtor moment, a l'Uni se li van acabar les piles. Set minuts per fer tres punts i, al final, el físic de Richards va castigar la poca grapa gironina (77-70).