L'equip dels fills de Chichi Creus i Epi II posa a prova la fiabilitat del Girona

El partit d'aquesta tarda a la pista de l'Hospitalet (20.00) i la visita del Múrcia diumenge vinent a Fontajau (18.00) són dues cites claus en la temporada del Bàsquet Girona perquè, dins del complicat sistema de competició de LEB Plata, aquests dos resultats tenen molts números de formar part de les victòries, o derrotes, que els gironins arrossegarien de cara a la segona fase. Amb el bitllet a la butxaca des de la setmana passada, el Girona ja pot fer anar la calculadora perquè dels cinc partits que li resten per acabar la primera fase, aquests dos (Hospitalet i Múrcia) i el de la pista del Prat s'entreveuen com a «útils» pel que fa a la classificació mentre que els duels davant Pardinyes i Albacete tenen més números d'acabar sent innocus (a la segona fase només s'arrosseguen els resultats contra els equips que també s'hagin classificat pel grup de dalt).

Exjugador de l'Hospitalet, amb qui va aconseguir pujar de Lliga EBA a LEB Or en només dos anys, Àlex Formento té clar que la visita a la pista barcelonina no serà gens fàcil. «És un equip amb bastants jugadors experimentats a LEB Or que a la seva pista són forts i a on és difícil guanyar, perquè ells aprofiten la seva experiència i coneixement del joc per penalitzar les errades del rival», detalla el tècnic sobre l'Hospitalet que, amb Jose Manuel Hoya a la banqueta, ocupa la cinquena posició de la lliga amb molt protagonisme de l'exterior nord-americà, Grant Loyoza (màxim anotador de l'equip amb 16 punts per partit) i de dos cognoms il·lustres del bàsquet català: Joan Creus i Edgar San Epifanio. En el partit de la primera volta, el Girona va guanyar bé (74-56), però, en paraules d'Àlex Formento, «aquell partit ja forma part del passat».