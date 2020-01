L'AE Roses s'emporta el duel de la jornada davant el Portbou

Els de Ramon Pérez van imposar-se al Portbou (3-2) i escalen a la classificació

El duel costaner de la jornada es va decantar a favor dels interessos de l'AE Roses, que va superar el Portbou (3-2), per avançar els homes de José García a la classificació i ocupar la tercera plaça després del duel directe. I és que els de Ramon Pérez van obrir el marcador ben aviat, quan Aleix Pujol va perforar la porteria de Javier Tijera i donar l'avantatge inicial als rosincs (24').

En la represa, Toni Ruedas va empatar l'enfrontament (51'), però un altre dels killers de la categoria va fer acte de presència per no faltar amb la seva cita amb el gol. Alioune Gueye va tornar a avançar els del Mas Oliva en el marcador (70') i Edu Sastre va transformar una pena màxima per ampliar la diferència (76'). El Mejdoubi va ser l'encarregat de retallar la distància en la recta final del partit (82'), donant emoció als últims minuts. Una tensió que es va traduir en les expulsions amb vermella directa de Toni Ruedas i Sergio Rey (88'), incident que no va evitar que la victòria i els punts es quedessin al Mas Oliva.

Així doncs, els rosincs continuen amb el seu bon estat de forma -encadenant el sisè triomf en set jornades- i ja ocupen la tercera posició amb trenta-tres punts, un per sota el Begur de Damià Sagué.