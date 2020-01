Els clubs de Segona B i Tercera rebran més ajudes de la Federació

Els presidents i representants dels clubs catalans de Segona B i Tercera es van reunir ahir a la seu central de la Federació Catalana de Futbol, a Barcelona, per mantenir dues reunions informatives i de treball sobre el nou programa d'ajuts econòmics de la RFEF, «Impuls 23». El president de la FCF, Joan Soteras, va encapçalar les trobades, acompanyat pel vicepresident primer, Josep Llaó; els vicepresidents Juanjo Isern i Jordi Bonet; el directiu Rossend Abella i el secretari general, Oriol Camacho. La jornada va servir per explicar les línies d'actuació del projecte, així com per detallar les eines per a la tramitació de les subvencions als clubs.

En les reunions es va presentar el coordinador territorial de la RFEF a Catalunya a proposta de la FCF, Josep Ayuso, responsable de realitzar les tasques de suport necessàries del programa «Impuls 23» amb tots els clubs. Entre d'altres, el projecte contempla una dotació global superior als 30 milions d'euros per temporada durant el període 2019-2023, amb un creixement del 30% dels ingressos per als clubs de les dues categories. Les subvencions contenen partides fixes i variables, en funció de criteris com la participació dels equips a la Copa del Rei. Altres continguts que es van tractar van ser el conveni de coordinació amb els clubs de Segona B, la convocatòria d'ajuts de drets audiovisuals per als equips de Tercera que han participat a la Copa del Rei i la convocatòria d'ajuts del CSD referent a la seguretat social de clubs i esportistes. Llagostera, Olot, Figueres, Peralada i Banyoles van tenir representants a la trobada.